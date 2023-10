Gefährliche Flucht: Schlepper rammte in der Steiermark Polizeiauto

Ein Unfall mit sieben Toten ereignete sich am Freitag, am Montag folgte ein Schlepper-Unfall mit sieben Verletzen im Burgenland. Nun folgt der nächste Schlepper-Fall samt gefährlicher Verfolgungsjagd in der Steiermark: Am Montagmorgen sorgte ein flüchtendes Schlepper-Fahrzeug für einen Großeinsatz der Polizei. Dabei rammte der Lenker sogar ein Streifenfahrzeug, wie die Polizei mitteilt. Verletzt wurde diesmal zum Glück niemand.

Gegen 06:30 Uhr kam es auf der A9 Pyhrn-Autobahn zu einer Sperre des „Spering-Tunnels“ (Bezirk Kirchdorf an der Krems/OÖ). Grund dafür war ein stehendes Fahrzeug in einer Tunnelnische. Wie sich kurz darauf herausstellte, jedoch ohne Panne. Vielmehr handelte es sich um ein Schlepper-Fahrzeug. Denn in der Folge waren mehrere augenscheinlich geschleppte Personen dabei, den Tunnel zu Fuß zu verlassen.