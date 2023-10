Schlepper in Salzburg festgenommen: Zahlreiche Kinder unter Geflüchteten

Am Sonntag kurz vor neun Uhr wurde auf der Westautobahn (A1) in Fahrtrichtung Salzburg ein mögliches Schlepperfahrzeug gemeldet. Die Polizei leitete das verdächtige Fahrzeug bei Salzburg Kasern von der Autobahn ab. Der Lenker widersetzte sich in weiterer Folge aber der Anhaltung der Beamten und fuhr mit dem Wagen in Richtung Wals weiter.

Schlepper wollte zu Fuß flüchten

Im Kreisverkehr konnte der Fahrer mit dem Transporter von einem Polizeifahrzeug zum Abbiegen gezwungen werden, dabei beschädigte er mit dem flüchtenden Fahrzeug den Polizeiwagen. In weiterer Folge bog der Lenker mit dem Transporter in Richtung einer Tiefgarage und versuchte zu Fuß zu flüchten. Das gelang aber nicht, der 21-jährige in Norddeutschland wohnhafte Mann, wurde kurz darauf von Polizisten der SIG festgenommen.

