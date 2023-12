Schlägerei vor Kärntner Lokal: Zwei Verletzte

Mit zwei Verletzten und Schäden an zwei Fahrzeugen hat am Samstagabend eine Schlägerei vor einem Lokal in Gurk (Bezirk St. Veit/ Glan) geendet. Ein 23-Jähriger und ein 28-Jähriger aus Weitensfeld waren aus nichtigen Gründen in Streit geraten, dann mischten sich noch zumindest zwei weitere Personen ein, wie die Landespolizeidirektion Kärnten am Sonntag mitteilte.

