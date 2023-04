Salzburgs SPÖ-Chef will Corona-Strafen zurückzahlen

"Ich bin der Meinung, dass man die Strafen, wo es gerechtfertigt ist, zurückzahlen soll. Man muss das nach der Wahl abarbeiten", so David Egger (SPÖ) zum KURIER. Überall dort, wo der Verfassungsgerichtshof einen Eingriff auf das Recht, sich frei zu bewegen, sah, halte er eine Strafe der Bürger für nicht gerechtfertigt, so der SPÖ-Spitzenkandidat. So weit wie in Niederösterreich würde er aber nicht gehen. "Ich sehe das nicht als vorrangiges Thema. Wir haben weit größere Baustellen wie Wohnen oder Energie." Der Spitzenkandidat habe damit explizit nicht Corona-Partys gemeint, sondern beispielsweise Strafen für spielende Kinder auf Spielplätzen wegen Nichteinhaltung der Abstandsregel in der freien Natur, so die SPÖ in einem offiziellen Statement.

Spannend ist die Aussage dennoch, weil sich die SPÖ in Niederösterreich und im Bund gegen Rückzahlungen ausgesprochen hat. Genauso hat Verfassungsexperte Heinz Mayer erklärt, dass er solche Ansagen für juristisch bedenklich hält.