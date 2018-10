Salzburgs Seilbahner sind im Baufieber

40 der 200 Millionen Euro gehen folgerichtig auch in die Schneesicherheit, 30 Millionen Euro in die Infrastruktur und Serviceeinrichtungen. Der weitaus größte Teil, 130 Millionen Euro, wird in neue Anlagen investiert. Die größte Neuerung steht in Bad Hofgastein an. Anfang Dezember geht die neue Schlossalmbahn in Betrieb. In die Modernisierung des gesamten Skigebiets werden von 2016 bis 2020 85 Millionen Euro investiert.

Auch in Kaprun wird in mehreren Etappen modernisiert. Im Dezember startet die neue Maiskogelbahn als erster Teil einer direkten Verbindung vom Ortszentrum ins Gletscherskigebiet Kitzsteinhorn. Das Gesamtprojekt kostet 81,5 Millionen Euro. In Saalbach-Hinterglemm und Leogang wurden zwei Lifte um 37,5 Millionen Euro erneuert. Gebaut wird auch in Maria Alm, Wagrain und Königsleiten.

Bei der künstlichen Beschneiung bringt der aktuelle Investitionsschub eine Effizienzsteigerung. Habe es zu Beginn seiner nun endenden Amtszeit vor 14 Jahren für einen Kubikmeter Schnee noch sieben Kilowattstunden Strom gebraucht, liege man jetzt bei knapp einer Kilowattstunde, erklärt Eder. Die Beschneiung sorge zu Saisonbeginn zwar für Verbrauchsspitzen, mit einer jährlichen Laufzeit von 500 bis 600 Stunden, sei der Gesamtverbrauch aber überschaubar, argumentiert Eder.