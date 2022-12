Salzburger von Maskierten in seiner Wohnung überfallen

Im Salzburger Stadtteil Liefering ist am frühen Mittwochnachmittag ein 47-jähriger Mann in seiner Wohnung überfallen worden. Das Opfer wollte laut Polizei gerade das Haus verlassen, als es von einem Unbekannten mit einer Pistole bedroht und in die Wohnung zurück dirigiert wurde.

Dort wurde der Salzburger gezwungen, seinen Safe zu öffnen. Ein zweiter Täter soll dann den Safe geleert und Geld und Edelmetall im Wert eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags geraubt haben. Das Opfer wurde bei dem Überfall nicht verletzt.

Mit Tötung der Famile gedroht

Der Mann wählte aber erst rund zehn Minuten nach der Tat den Notruf, weil die bewaffneten Räuber mit der Tötung seiner Familie drohten, sollte er die Polizei rufen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Ermittlungen laufen.

Der erste Täter wurde vom Opfer als 1,70 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Er trug einen dunklen Hoodie mit Kapuze, FFP2-Maske und Sonnenbrille. Vom zweiten Täter gibt es keine Beschreibung.