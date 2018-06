Salzburger verlor 300.000 Euro an Internet-Betrüger

Diese Betrugsmasche ist unter dem Namen Nigeria Connection bekannt. In Salzburg sei es in den vergangenen Jahre relativ ruhig darum gewesen, zuletzt seien aber wieder mehr Fälle aufgetreten, so die Sprecherin.

Dabei werden über Partnerbörsen oder soziale Netzwerke Kontakte geknüpft. Sobald sich die Opfer verliebt haben, werden sie um Geld für dringende Operationen, Notlagen oder das Verfügbarmachen von Erbschaften oder Lotteriegewinnen gebeten. Meist wandern die Beträge auf Überseekonten. Die Polizei empfiehlt, Geld grundsätzlich nur an Menschen zu überweisen, die man persönlich kennengelernt hat.