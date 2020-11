Salzburger Hostel wird Winter-Notquartier für Obdachlose

Eigene Covid-Zimmer

Zwei Caritas-Mitarbeiter sind rund um die Uhr vor Ort. Obdachlose bekommen in dem Haus in Bahnhofsnähe Verpflegung, können duschen und erhalten Beratung von Sozialarbeiterinnen. Das Haus hat Platz für 43 Obdachlose, im Haus Franziskus gibt es weitere 40 Plätze. Besonders wichtig: Im neuen Quartier stehen auch mehrere Quarantänezimmer für Covid-Fälle mit leichtem Krankheitsverlauf bereit.

Laut Caritas sind in Salzburg aktuell rund 110 Menschen obdachlos. Zuletzt sorgten in Salzburg Notreisende für Diskussionen, die in den vergangenen Wochen bei einer S-Bahn-Station am Salzachufer campierten. Die Caritas geht davon aus, dass durch das neue Quartier in Salzburg auch alle Notreisenden in den nächsten Monaten untergebracht werden können.