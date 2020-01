Salzburger FPÖ fordert 100 Millionen Euro mehr für Öffis

Wenig Verständnis

In der Landesregierung ist man verwundert über die Forderungen der Blauen. „Wir gehen alle diese Projekte ohnehin an“, sagt Christoph Bayrhammer, Büroleiter von Verkehrslandesrat Stefan Schnöll ( ÖVP). Eine Budgeterhöhung um einen Fixbetrag werde es nicht geben. „Wir tun uns schwer mit Zahlen, ohne zu wissen, wofür sie konkret verwendet werden. Es wird Jahre geben, wo wir mehr Geld brauchen, und Jahre, wo wir weniger brauchen“, meint Bayrhammer.

Das Expertenurteil zu den FPÖ-Forderungen fällt zwiespältig aus. Peter Haibach von der Salzburger Verkehrsplattform „ Forum Mobil“ sagt: „Das sind größtenteils unsere Forderungen, die teilweise schon umgesetzt werden.“ Eine Lokalbahn-Verlängerung nach Braunau brauche es aufgrund der dünnen Besiedelung nicht. „Das ist ein Unsinn“, sagt Haibach.

Wer ihre Experten sind, kann und will die FPÖ übrigens nicht verraten. „Sie wollen in der Öffentlichkeit nicht in Erscheinung treten“, sagt Verkehrssprecher Hermann Stöllner. Sie fühlten sich beim Land und bei anderen Parteien nicht ernstgenommen, hätten mehr als 30 Jahre Erfahrung in mehreren Bundesländern und würden nun der FPÖ zur Verfügung stehen, erklärt Stöllner.