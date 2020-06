Geparde müssen drinnen bleiben

700 Arbeitsstunden und 60.000 Euro hat der Umbau erfordert. "Der Teich ist jetzt rund 1,30 Meter tief, das Becken wurde betoniert und mit Folie überzogen. Auf der Besucherseite wurde ein zweiter Elektrozaun angebracht", erklärt Zoodirektorin Sabine Grebner. Der holländische Geparden-Experte Lars Versteege hat seinen Sanktus gegeben, Freitagvormittag konnten die Raubkatzen ihr Quartier wieder beziehen.

2013 wurde es bereits für 220.000 Euro auf den modernsten Stand der Sicherheitstechnik gebracht. Dachte die Zooleitung zumindest, bis Ginger am 8. April eine wagemutige Fluchtaktion hinlegte. Die Raubtierdame ist durch den lehmigen Teich gewatet, hat die Stromlitzen unversehrt überwunden und ist über die zweieinhalb Meter hohe Mauer gesprungen. Besucher entdeckten das Raubtier, als es sich gerade unter die Schafe im Streichelzoo gemischt hatte. Ganz friedlich, sagt Tierpfleger Andi, habe sie sich von ihm zurück in ihr Gehege begleiten lassen. "Wir haben alles unternommen, damit so etwas nicht noch einmal passieren kann. Keiner unserer Besucher oder der Anrainer soll Angst haben müssen", betont die Zoodirektorin.