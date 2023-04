Egger reagiert auf Salzburg-Wahl: "Das Minus kann man nicht schönreden"

Egger glaubt nicht, dass SPÖ zu wenig links war

Dass der Kurs der SPÖ in Salzburg zu wenig links war, und nun die KPÖ Plus als Wahlsieger dastehe, glaube er nicht. "Ich möchte das nicht nach rechts oder links einteilen. Wir sind sozialpolitisch sehr links, was Hilfen und Unterstützungen angeht, was Eingriffe in den Markt angeht, was den Kampf gegen die Wohnpreise angeht." Die SPÖ habe auch gesagt, es sei nicht ihr politischer Stil, jemanden anzupatzen oder anzugreifen. "Wir stehen nun für alle Gespräche zur Verfügung. Wir werden uns die nächsten Tage einbringen - aber nicht um jeden Preis."