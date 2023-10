Salzburg: Vierte Brandstiftung in Wohnblock seit Juni

Der Brand in dem Gebäude war der vierte in den vergangenen vier Monaten. In dem Haus wurden bereits am 6. und 20. Juni und am 1. August im Stiegenhaus abgestellte Gegenstände angezündet.

Ein Brandstifter oder eine Brandstifterin konnten dabei noch nicht ausgeforscht werden. Die Polizei ermittelt. Der Kinderwagen wurde bei dem Feuer völlig zerstört. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest.