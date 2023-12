Salzburg: Vierjähriger entdeckte Brand in Nachbarwohnung

Ein vierjähriger Bub hat am Dienstagvormittag in St. Martin am Tennengebirge (im Salzburger Pongau) einen Brand bemerkt und dadurch Schlimmeres verhindert. Der junge Mann roch im Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses Rauch und verständigte deswegen seinen Vater, der umgehend nachsah und durch das Fenster der Nachbarwohnung das Feuer entdeckte.

Die alarmierte Feuerwehr Lungötz hatte den Brand dann rasch gelöscht, teilte die Polizei am Nachmittag mit.

Vermutlich hat ein Defekt am Wäschetrockner das Feuer ausgelöst. Nähere Untersuchungen sind aber noch erforderlich. Auch über die Höhe des Schadens gab es noch keine Angaben.