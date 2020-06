Verkehr als Wahlkampf-Aufreger

Bürgerinitiative

In die Debatte mischte sich am DienstagJohannes Voggenhuber, Gründervater der Bürgerliste in Salzburg , ehemaliger Nationalratsabgeordneter und EU-Parlamentarier der Grünen. Er unterstützt die noch junge, die vergangene Woche gegen den Ausbau demonstriert hat. Der Grünen-Veteran prangert das Projekt als „einseitiges Interesse von Handel und Tourismus“ an. „Unser Weltkulturerbe wird ausgehöhlt, ist irgendwann nur mehr Fassade“, sagt er.

Voggenhuber, der bis 1987 Verkehrsstadtrat war, erinnert: „Damals wurde ein Generalverkehrsplan beschlossen, der eine Reduktion von 25 Prozent vorsah. Mittlerweile haben wir fast 30 Prozent mehr Verkehr.“ Es fehle ein nachhaltiger Plan. Mit neuen Parkplätzen noch mehr Anreiz für den Individualverkehr zu schaffen, sei der falsche Weg. Die Debatte vergleicht er mit einem „Fieberschub“ – zwischendrin werde nichts getan.