Salzburg verdoppelt die Gebühr für Touristenbusse auf 50 Euro

Als wäre nichts gewesen. Der Stadtsenat startete am Montag völlig losgelöst von den innenpolitischen Verwerfungen in eine dennoch historische Sitzung. Die erste nach der Angelobung und damit in neuer Zusammensetzung. Mit einem angesichts der Jahreszeit und der Nachrichtenlage durchaus kreativen Thema – dem städtischen Silvesterfeuerwerk. Beschluss wurde dazu allerdings keiner gefasst.

Ganz oben auf der Agenda stand ein anderes Thema: Das vor knapp einem Jahr eingeführte Slotsystem für Reisebusse, mit dem die Zahl der Touristenbusse in der Stadt reduziert werden soll. Nach einem gelungenen ersten Jahr verschärft die Stadt die Einfahrtsbedingungen für die Busse nun deutlich. So steigt der Preis für einen Zufahrtsslot von 24 auf 50 Euro. Gleichzeitig wird die Zahl der Slots, also der Busse, die in die Stadt fahren dürfen, reduziert. Die Änderungen gelten bereits ab Anfang Juni.