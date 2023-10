Eigene Frau in Salzburg auf offener Straße mit Messer attackiert

In der Stadt Salzburg hat am Freitagvormittag ein 52-Jähriger seine Frau auf offener Straße mit einem Messer angegriffen und damit verletzt. Die Frau erlitt Wunden im Gesicht, an den Armen und im Bauchbereich, informierte die Polizei am Nachmittag. Der Mann, ein Somalier, wurde von der Exekutive noch am Tatort im Stadtteil Schallmoos festgenommen.

