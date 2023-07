Salzburg: Preuner tritt 2024 nicht mehr als Bürgermeister an

Dass die Wahl im ÖVP-Klub einstimmig auf ihn gefallen sei, freue ihn sehr betonte Kraibich, der einräumt, sich die Entscheidung nicht leicht gemacht zu haben: "Aber so etwas wird ja nicht jeden Tag an einen herangetragen."

Leuchtturmprojekte

Seine Tätigkeit in der Politik, so er gewählt wird, will er anders anlegen, als jene des Juristen: "Als Rechtsanwalt habe ich mein Geld mit streiten verdient. In der Politik geht es um die Suche nach Lösungen." Er wolle sich mit den anderen Fraktionen auf "ein paar Leuchtturmprojekte verständigen und diese abarbeiten", anstatt sich zu verzetteln.

➤ Mehr dazu hier: Preuner siegte nur knapp in Salzburg

Deshalb suche er schon jetzt die Gespräche mit den anderen Fraktionen. Jedenfalls könne er in Salzburg mit einer finanziell gut aufgestellten Basis in der Stadt durchstarten, streute er noch dem aktuellen Bürgermeister und Finanzreferent Harry Preuner Rosen.

Preuner war im Dezember 2017 erstmals zum Bürgermeister gewählt worden.