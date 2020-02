Salzburg: Polizei rüstet sich für Basel-Hooligans

Polizei

Bernhard Rausch

Ihnen tritt ab 15 Uhr, wenn der Sonderzug ausBasel ankommt, ein Großaufgebot anaus allen Bundesländern entgegen. Zahlen dazu will Einsatzleitervon der Salzburgeraus taktischen Gründen nicht verraten. "Wir sind jedenfalls auf das Problemklientel eingestellt."

Die Kritik am Polizeieinsatz beim Spiel Red Bull Salzburg gegen Ajax Amsterdam am 27. Februar will er nicht kommentieren. Es finde eine interne Evaluierung statt, sagt er. Damals soll der Ajax-Fanmarsch durch die Stadt aus dem Ruder geraten sein. Nicht nur wurde der Abendverkehr am Rudolfskai mit Krawall lahmgelegt, auch auf dem Weg ins Stadion wurden Verkehrsteilnehmer in die Mangel genommen.

Mittendrin waren der Salzburger Richter Walter Oberascher und sein 17-jähriger Sohn Clemens. "Wir sind mit dem Auto in einem Tunnel gestanden, als eine Horde Hooligans uns umzingelt hat. Sie haben auf unser Autodach und die Scheiben gedroschen, Bierdosen geworfen und bengalische Feuer entzündet. Mein Sohn hat geistesgegenwärtig gleich die Zentralverriegelung aktiviert. Wer weiß, was die sonst mit uns gemacht hätten." Er hat Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet und hofft, "dass die Polizei aus diesem Desaster gelernt hat".