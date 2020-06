Salzburg: ÖVP-Klubchefin Rogatsch geht

Turbulent ging es am Dienstag an gleich zwei Polit-Schauplätzen in der Stadt Salzburg zu: Im Schloss Mirabell muss FPÖ-Klubobmann Andreas Schöppl seinen Schreibtisch räumen. Im Chiemseehof gab ÖVP-Landtagsklub-Chefin Gerlinde Rogatsch ihren Rückzug bekannt. In der Landtagssitzung am 4. Februar werde sie ihr Mandat zurücklegen. Nach 20 Jahren in der Politik sei es an der Zeit, sich „beruflich neu zu orientieren“, erklärte sie. 1994 übernahm die gebürtige Kärntnerin die Büroleitung im ÖVP-Generalsekretariat, seit 2004 ist sie Klubchefin. Bis Jahresende arbeitet die bald 50-Jährige noch im Regierungsbüro von Christian Stöckl bei der Umsetzung der Spitalsreform mit. Über ihre Nachfolge will der ÖVP-Klub am Mittwoch entscheiden.