Notquartier für Bettler gefunden

Das seit mehreren Monaten gesuchte Notquartier für Bettler in der Stadt Salzburg ist gefunden. Ein nahezu leer stehendes Haus in der Rudolf-Biebl-Straße im Stadtteil Lehen wird jetzt baulich adaptiert und soll im Lauf des November geöffnet werden und dann rund 35 Armutsmigranten Platz bieten, teilte die Caritas am Donnerstag mit. Die Unterkunft wird „Arche Nord“ heißen.

Die Freude bei den Anrainern hält sich erwartungsgemäß in Grenzen. Franziska S. wohnt um die Ecke in der Strubergasse. Bettler möchte sie in ihrem Viertel nicht haben. „In Lehen haben wir ohnehin schon einen hohen Ausländeranteil, und jetzt holt man auch noch die Bettler her. Das hier ist ein Wohngebiet mit vielen Kindern und alten Leuten. Ich sehe das als Bedrohung.“