Salzburg: Kilometerlange Staus und unerwartet starker Reiseverkehr

Auf der A13 wurde in Fahrtrichtung Süden zwischen Patsch und Nößlach ein Zeitverlust von einer Stunde vermeldet. Um die Mautstelle Sterzing kurz nach der italienischen Grenze zu passieren, wartete man in beiden Richtungen am Samstagnachmittag etwa eine halbe Stunde.

Ursächlich für den unerwartet starken Reiseverkehr in Richtung Süden dürfte laut ÖAMTC das verlängerte Wochenende in Deutschland vor dem Tag der Deutschen Einheit am kommenden Dienstag sein.

➤ Weiter lesen: Reiseverkehr hatte es in sich: ÖAMTC zählte 537 Staus im Sommer