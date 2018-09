Salzburg: Frühstart in die Stille Nacht

Weihnachten beginnt heuer früher, zumindest in Salzburg. An diesem Wochenende startet die Landesausstellung „200 Jahre Stille Nacht! Heilige Nacht!“ Die Macher sind sich der Sensibilität und Overkill-Gefahr des Themas aber bewusst. Schließlich steht das weltberühmte Weihnachtslied im Zentrum der Ausstellung.

Anlass ist das 200-Jahr-Jubiläum der Erstaufführung am 24. Dezember 1818 in Oberndorf bei Salzburg. Zumindest am Eröffnungswochenende soll das Lied an allen neun Standorten kein einziges Mal zu hören sein. Die Ausstellung startet mit zwei Tagen der offenen Tür, am ersten Wochenende ist der Eintritt in allen Museen frei, danach kostet das Ticket für alle neun Standorte 18 Euro. In den jeweiligen Museen gibt es auch Einzeltickets.