Aufschrei der Schwarzcamper

Von den insgesamt 170 Parzellen sind rund 80 Pächter und 40 Grundstückseigentümer betroffen. Darunter das Ehepaar B., das sich in der Pension eine Parzelle als Sommerresidenz gekauft hat. "Wir wohnen in einer Zinskaserne ohne Balkon. Hier kommen wir her, um uns vom Lärm und der Enge in der Stadt zu erholen. Wir haben unser ganzes Geld reingesteckt", ist Nikolaus B. verzweifelt. Einen Abriss könne sich der pensionierte Gemeindebedienstete nicht leisten. Rund 20.000 Euro habe er in den Anbau seines Wohnwagens investiert.

Was nach außen dank Plane wie ein Zelt aussieht, ist innen nämlich ein Holzanbau mit geschlossenem Dach. B. will jetzt erst einmal abwarten – der Winter kommt und sein Domizil soll vor Schnee geschützt sein. "Spätestens im Frühling muss aber eine Lösung da sein." Er hofft, dass seine Bauten nachträglich genehmigt werden.