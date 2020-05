Asyl-Zelte werden im Regen stehen

In der Stadt Salzburg hat es am Dienstag bereits mehrere Stunden intensiv geregnet. "Speziell in der kommenden Nacht und morgen wird es relativ kräftige und anhaltenden Niederschläge geben", heißt es von der Regionalstelle der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) auf KURIER-Anfrage. Es könne durchaus sein, dass auf Wiesen das Wasser stehen bleibt. Auch in Linz wird es in den kommenden Tagen immer wieder regnen, allerdings weniger intenstiv als in Salzburg.

Für die in den Zelten untergebrachten Flüchtlinge könnte es jedenfalls ungemütlich werden. Die Böden der Unterkünfte bestehen aus Planen. Ob es denkbar ist, dass die Asylwerber aus den Zelten abgesiedelt werden müssen, wollte der KURIER von Karl-Heinz Grundböck, Sprecher des Innenministeriums wissen. Die Antwort ist ausweichend: "Die Zeltstädte sind bereits Ausweichquartiere und wir hätten sie nicht aufgebaut, wenn es noch andere Plätze geben würde."

Grundböck nimmt einmal mehr die Länder in die Pflicht. "Der Bund betreut derzeit 3800 Personen. 1000 davon sind bereits zum Asylverfahren zugelassen. Wir sind rein rechtlich nicht mehr für sie verantwortlich. Es wäre sehr hilfreich, wenn die Länder Plätze schaffen würden", sagt der Ministeriumssprecher. Man bemühe sich um eine menschliche Versorgung. "Aber es gibt zehn Akteure. Einer ist der Bund, die anderen die neun Länder." In den Landespolizeidirektionen von Linz und Salzburg sind derzeit in den Turnsälen der Exekutive 71 Personen untergebracht, in den beiden Zeltstädten weitere 145 Menschen.