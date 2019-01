Salzburg AG muss die Buslinie 9 länger als geplant auslagern

Es war eine Sofortmaßnahme im Zuge der im Herbst ausgebrochenen Obusmisere: Die erst vor zwei Jahren in den Obus-Betrieb aufgenommene Linie 9 musste auf Biogasbetrieb umgestellt und von der Salzburg AG an das Tochterunternehmen Albus ausgelagert werden. Anfang Jänner sollte der Normalbetrieb wieder möglich sein.

Doch die Salzburger Obus-Misere ist noch nicht ausgestanden. Auf der Linie 9 verkehren nach wie vor Biogasbusse. Auf jeden Fall in dieser Woche wird das auch noch so bleiben, heißt es auf KURIER-Anfrage von der Salzburg AG. Nächste oder übernächste Woche sollen dann auch wieder Obusse verkehren, und die zwei Millionen Euro teure Oberleitung soll wieder in Betrieb gehen.