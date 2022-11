Salzburg: 250 Liter Diesel aus aufgerissenem Lkw-Tank ausgetreten

Fast der gesamte Inhalt eines Lkw-Tankes mit 250 Litern Diesel ist Samstagabend im Bereich des GrenzĂĽberganges Walserberg an der Westautobahn (A1) in Wals-Siezenheim nach einem Unfall ausgeflossen. Das Sattelfahrzeug touchierte an der Abzweigung zur Zollspur eine Betonleitwand.

Beim Rangieren riss er sich den Tank auf und der Kraftstoff floss auf die abschĂĽssige und regennasse Fahrbahn bis zum angrenzenden Parkplatz. Ăśber 400 Kilo Bindemittel mussten verwendet werden.