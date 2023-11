Sprung in die Salzach: Mann starb nach Flucht vor der Polizei

Jener Mann, der am Sonntag auf der Flucht vor der Polizei im Salzburger Pongau in die eiskalte Salzach gesprungen war und nach seiner Bergung reanimiert werden musste, ist am Abend im Salzburger Landeskrankenhaus gestorben.

Wie die Polizei mitteilte, ist die Identität des Mannes mittlerweile geklärt: Es handelt sich um einen 20-jährigen Albaner. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion angeordnet. Die Hintergründe der Flucht sind noch Gegenstand der Ermittlungen.

