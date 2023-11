Mann sprang auf Flucht vor der Polizei zweimal in die Salzach

Die Wasserrettung und die Feuerwehr haben Sonntagmittag zwischen Werfen und Tenneck einen Mann aus der Salzach gerettet. Der Mann fl├╝chtete zuvor von der Polizei und sprang in das eiskalte Wasser. Er wurde reanimiert und mit dem Rettungshubschrauber nach Salzburg ins Unfallkrankenhaus geflogen, best├Ątigte eine Sprecherin der Polizei Salzburg auf APA-Anfrage.

Um kurz nach 11.00 Uhr wollte die bayrische Landespolizei den Mann in seinem Auto anhalten. Er fl├╝chtete jedoch mit deutlich ├╝berh├Âhter Geschwindigkeit ├╝ber den Walserberg nach ├ľsterreich auf die Tauernautobahn (A10) in Fahrtrichtung Villach. Das Fahrzeug war als gestohlen gemeldet. An der Abfahrt Hallein verlie├č der Lenker die A10 und die Polizei verlor ihn vor├╝bergehend aus den Augen.