Säule kippte um: Zwei Portugiesen in Tirol schwer verletzt

Zwei Arbeiter aus Portugal im Alter von 58 und 42 Jahren sind am Dienstag bei einem Arbeitsunfall in Aschau im Tiroler Zillertal schwer verletzt worden. Die beiden Männer hatten in einer Höhe von rund vier Metern Betonierarbeiten an einer Säule verrichtet.

Als der Hohlkörper der Säule mit Beton gefüllt war, kippte diese samt den Schalungselementen, den Leitern und den beiden Arbeitern um. Die Portugiesen kamen auf dem Betonboden zu liegen.