S18: LH Wallner sieht Vorarlberger Grüne neben Regierungspakt

Vorarlbergs Landeshauptmann und ÖVP-Chef Markus Wallner (ÖVP) sieht seinen grünen Koalitionspartner in der Frage der Bodensee-Schnellstraße S18 neben dem Regierungsübereinkommen agieren. "Das wird zu internen Gesprächen führen", kündigte Wallner in einem Interview in Vorarlberg live an. Er sei immer noch der Meinung, dass eine schwarz-grüne Zusammenarbeit dem Land gut tue. Man dürfe aber die Belastbarkeit nicht überstrapazieren, so der Landeshauptmann.

Das beschlossene Regierungsübereinkommen sei eine Grundlage. "In den wirklich essenziellen Fragen einer politischen Einigung zweier Parteien muss man wissen, was man tut, und da habe ich den Eindruck, das weiß man nicht immer ganz", sagte Wallner in Richtung der Grünen. Dabei sei in der S18-Frage in den Regierungsverhandlungen ein für beide Seiten guter Kompromiss gefunden worden, der laute: Wenn die Asfinag zu einer Trassenentscheidung komme, so sei diese zu akzeptieren und in einem nächsten Schritt eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen.