Wiener Firma soll russische Rüstungsindustrie beliefert haben

Wer Russland mit Waffen beliefert, macht sich strafbar. Schon vor Jahren wurden entsprechende Sanktionen gegen Russland verhängt. Und dennoch gelangen immer wieder kriegswichtige Materialien dorthin.

Daran beteiligt sein soll auch ein Unternehmen aus Wien. Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) hat bereits im August 2025 vier Objekte in der Bundeshauptstadt durchsucht. Dabei wurden unter anderem 40 Datenträger sichergestellt. Nun, ein Jahr später, kommt es am Mittwoch zum Prozess im Landesgericht für Strafsachen in Wien. Beim Hauptverdächtigen handelt es sich um einen 28-jährigen Belarussen, der sich seit Mai in Untersuchungshaft befindet.

High-Tech für Kampfflugzeuge

Laut Ermittlern soll das Unternehmen gezielt dazu gegründet worden sein, um sanktionierte Industriegüter nach Russland zu liefern. Konkret soll es sich um Werkzeugmaschinen und Spezialwerkzeuge für die Metallverarbeitung handeln. Die Güter sollen unter anderem für die Herstellung von Triebwerken für Marschflugkörper und Kampfflugzeuge gebraucht werden.

Zur Verschleierung der tatsächlichen Lieferwege sollen die Beschuldigten ein internationales Firmen-Netzwerk genutzt haben. Die Spuren führen unter anderem in die Türkei, die Vereinigten Arabischen Emirate, Hongkong, Südkorea oder Polen.