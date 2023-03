Runen im Holztor: Anklage gegen Kärntner Ex-Politiker rechtskräftig

Runen, Zeichen der Germanen

Zur Erklärung: Runen, ursprünglich Schriftzeichen der Germanen, wurden wie so vieles von den Nationalsozialisten missbraucht. So wurde die "Wolfsangel" in der Hitler-Jugend und von einer Panzerdivision der SS verwendet. Die Sig- oder Siegrune war als doppelte Rune das Abzeichen der SS. Und die Odal-Rune symbolisiert ererbten Besitz, war in der Nazi-Diktatur aber auch das Emblem von SS-Verbänden.

Die Staatsanwaltschaft bestellte schließlich einen Gutachter, der eine Expertise über die Runen im historischen Kontext erstellte.

2021 wurden die Ermittlungen gegen einen der beiden Ex-Politiker aus Beweisgründen schließlich eingestellt.

Nun wird sich zeigen, wie das Urteil gegen den zweiten Ex-Politiker lautet. Die Holzlatte am Tor wurde bereits ausgewechselt.