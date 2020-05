Runder Tisch soll Bayern-Boykott der Taxler ein Ende setzen

Bis zum runden Tisch vergehen noch drei Wochen. Zeit, die die Konkurrenz des streikenden Taxifunks 8111 zu ihrem Vorteil nutzt. So lässt unter anderem René Schmid, Chef von Taxi 2284, seine Mitarbeiter ohne Weiteres nach Bayern fahren. Wie viele zusätzliche Aufträge er in den vergangenen Wochen abgeschöpft hat, könne er nicht sagen – die Monatsabrechnung stehe noch aus. Schmid hat selbst schon negative Erfahrungen mit den bayerischen Schleierfahndern gemacht. Sein Lösungsansatz ist aber ein anderer: "Ich schaue mir meine Fahrgäste genau an. Wenn mir jemand suspekt ist, nehme ich ihn nicht mit. Dann laufe ich auch nicht Gefahr, als Schlepper verdächtigt zu werden."

Diese Vorgehensweise ist Tutschku von 8111 bekannt, er lehne das aber strikt ab: "Fahrgäste nach ihrer Hautfarbe auszusieben, wäre rassistisch. Nur die Polizei darf kontrollieren, ob jemand gültige Reisepapiere hat. Einem Taxilenker steht das nicht zu."

Randnotiz: In diesem Jahr wurden bereits 2200 Personen aufgegriffen, die von Schleppern über Salzburg nach Deutschland gebracht worden sind.