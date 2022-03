Rund 13.000 Schüler besuchen Deutschförderklasse

Die überwiegende Mehrzahl der Deutschförderklassen ist im laufenden Schuljahr an Volksschulen eingerichtet (641), gefolgt von Mittelschulen (99) und Polytechnischen Schulen (15). 2020/21 wurden laut in der Anfragebeantwortung genannten Daten der Statistik Austria insgesamt 31.688 Kinder und Jugendliche als a.o. Schüler eingestuft, 13.046 (rund 41 Prozent) davon haben eine Deutschförderklasse besucht (und nicht nur einen parallel zum Regelunterricht stattfindenden, weniger umfangreichen Deutschförderkurs). Im Schuljahr 2019/20 gab es 10.814 Deutschförderklassen-Schüler, im ersten Jahrgang 2018/19 waren es 12.250.

Die verhältnismäßig meisten der rund 31.700 ao. Schülerinnen und Schüler haben Türkisch als jene Sprache angegeben, die sie im Alltag vorrangig sprechen (20,8 Prozent), gefolgt von Bosnisch, Kroatisch und Serbisch (BKS, insgesamt 15,7), Rumänisch (10,5) und Arabisch (9,2). Dass Kinder aus türkisch- oder BKS-sprachigen Familien so stark in Deutschförderklassen vertreten sind, obwohl deren Familien vielfach bereits seit mehreren Generationen in Österreich leben und die Kinder häufig den Kindergarten hier besucht haben, führt Germanist Hannes Schweiger von der Universität Wien vor allem auf den Umstand zurück, dass das Bildungssystem der Mehrsprachigkeit und Vielfalt unserer Gesellschaft nicht gerecht werde. Er spricht von struktureller Ausgrenzung, die in den Kindergärten beginne und sich auch in anderen Lebensbereichen widerspiegle.