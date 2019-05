Rückkehr spaltet Bevölkerung: Guter Wolf, böser Wolf?

In NÖ wurden zwar bereits Möglichkeiten geschaffen, dass Wölfe trotz des EU-Artenschutzes in bestimmten Fällen von Jägern erlegt werden können, doch das reicht dem Bauernbund nicht. Man will, dass das „praxisfremde EU-Reglement der sogenannten Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie“ fällt, wodurch der Wolf geschützt ist.

Der Wolf sorgt derzeit nicht nur in Österreich für heftige Reaktionen. So beschloss diese Woche der Schweizer Nationalrat, dass Wölfe künftig im Zeitraum zwischen 1. September und 31. Jänner vorbeugend „entnommen werden dürfen“. Die Behörden sollen Tiere zum Abschuss freigeben dürfen, wenn Schaden droht. Nicht erst – wie der Bundesrat vorgeschlagen hatte –, wenn von Wölfen Schaden angerichtet worden ist.

In Deutschland haben einige Umweltminister der Bundesländer gefordert, dass vom Kanzleramt endlich eine eindeutige Linie vorgegeben wird, wie mit dem Wolf umgegangen werden kann. Und in Südtirol wurden in der Nacht auf Samstag Mahnfeuer gegen den Wolf entzündet.