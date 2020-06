Rudolfskai: "Grundlos eine Gerade ins Gesicht"

Mau blutet aus der Nase, und er ist stinksauer. Sein Freund Alexander wollte vor einem Lokal am Rudolfskai gerade in sein Clownskostüm schlüpfen und bat einen Passanten, seine Jacke zu halten. "Und schon gibt ihm der eine Gerade ins Gesicht. Einfach so, ohne Grund", erzählt er. Kurz darauf bekam der 17-Jährige selbst einen Kopfstoß. Er glaubt, dass sein Vorderzahn wackelt. "Das ist Alltag am Rudolfskai", behauptet Alexander. "Wer hier öfter fortgeht, bekommt früher oder später eine aufgelegt." Sie fahren mit der Rettung ins Spital. Für die beiden ist die Halloween-Nacht gegen 1 Uhr gelaufen.

Für Christoph Gummer und seine Kollegen von der Polizeiinspektion Rathaus in Salzburg noch lange nicht. Die Lokalmeile am Rudolfskai ist ihr Revier – ein 150 Meter langer Spielplatz für Nachtschwärmer, Halbstarke und Volltrunkene.