Ruderer stürzten in Donau: Linienschiffskapitän schickte Hilfe

„Die Leute vom Schiff haben das Ruderboot mit einem Seil am Standort gehalten, damit es nicht noch weiter abtreibt. So konnten wir uns auf die Bergung der Personen im Wasser konzentrieren“, berichtet Christian Gritsch, der gemeinsam mit zwei Kameraden eine 51-jährige Wienerin, sowie drei Deutsche im Alter von 54, 62 und 72 Jahren an Bord des gut sechs Meter langen Rettungsbootes der Feuerwehr Spitz hievten.

Kurz durchfuhr es die Rettungskräfte dann noch heiß, als man die fünfte Person nicht gleich finden konnte. „Wir haben schon begonnen, das Wasser abzusuchen, als die Meldung kam, dass ein 33-jähriger Mann schwimmend das Ufer erreicht hatte“, erzählt Florian Stierschneider von der Feuerwehr Weißenkirchen.

Gritsch brachte die Geretteten, eine Wienerin und drei Männer aus Deutschland in den Spitzer Hafen. Die Frau war leicht verletzt.