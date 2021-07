Rotes Kreuz schickt Experten nach Uganda

Es gibt Flüchtlingskrisen, über die bei uns wenig gesprochen wird: So flüchteten bereits mehr als 1,5 Millionen Menschen vom Südsudan in die umliegenden Länder – vor allem nach Uganda. Ein andauernder Krieg, Angst vor Folter, aber auch Nahrungsmittelknappheit sind nur einige Gründe für die Flucht. Heute, Montag, machten sich drei Experten des Roten Kreuzes in Wien-Schwechat auf den Weg in den Südsudan, um zu helfen.