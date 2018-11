Rotes Kreuz: Mitarbeiter versteckte Kameras am Damen-WC

Mit dem Titel "Schwere Verletzung der Privatsphäre am Damen-WC" informierte ein Rundschreiben etwa 400 Mitglieder des Innsbrucker Roten Kreuzes. So soll ein Angestellter zwei Videokameras in der Damentoilette versteckt haben. Das berichtet die Tiroler Tageszeitung. Obmann Rupert Stöckl schreibt in diesem Rundschreiben von einem "beschämenden Vorfall". Er sei "zutiefst erschüttert, dass in unserem Verein, der anderen Menschen hilft, solch ein Vergehen stattgefunden hat."

Zwei Mitarbeiterinnen entdeckten die beiden Kameras und machten die Sache damit öffentlich. Nur wenig später konnte der "mutmaßliche Verursacher ausfindig gemacht werden", wird das Schreiben weiter zitiert. Der Mitarbeiter wurde vor etwa zwei Wochen fristlos entlassen. Gegenüber der Krone sagt Stöckl zudem, dass der Fall schnell aufgeklärt worden sei und sich damit auch die Zahl der Opfer in Grenzen halte. Laut Stöckl sind es weniger als fünf Frauen. Zudem ist davon auszugehen, dass die Aufzeichnungen nicht im Internet auftauchen werden.