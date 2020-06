Rot-Kreuz-Chef: "Arbeiten nach sechs Monaten"

Die Lernhäuser (eine Kooperation mit KURIER Aid Austria, Anm. - hier geht's zur Lernhaus-Website) auszubauen, der Bedarf wäre für ganz Österreich da. Wir sind bereits in Wien und Niederösterreich, in Kufstein in Tirol wird im Mai ein Lernhaus eröffnet. Es wäre schön, wenn wir das auch in anderen Bundesländern schaffen. Bildung ist der Hebel, jungen Leuten eine gute Zukunft zu bescheren. Gerade mit den Budgetproblemen im Bildungsbereich wäre das ein Angebot. Bei der Ersten Hilfe wäre es wichtig, sie an Schulen im Unterricht mehr zu verankern. Wie das technisch gehen könnte, ist offen.

Wie sieht es mit den Finanzen des Roten Kreuz aus?

Wir haben österreichweit 588 Millionen Euro im Budget, 2012 kamen davon 59 Millionen aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen. Problematisch sind sicher die Rettungsdienste, die Tarife sind da nichts, wo man viel verdienen kann. Ohne Quersubventionierung wäre das durchaus problematisch. Vor allem in der Steiermark ist da viel aus anderen Töpfen hinein geflossen. Ich hab’ manchmal das Gefühl, die Freiwilligkeit wird von Organisationen ausgenützt, die es sich leisten könnten, Marktpreise zu zahlen.

Wie bewerten Sie das österreichische Gesundheitssystem?

Man sollte Parallelstrukturen beseitigen. Im Sozialversicherungssystem gibt es Möglichkeiten. Die Zahlungen sind einheitlich, aber die Leistung ist von Land zu Land unterschiedlich. Warum gibt es bei der Gebietskrankenkasse neun unterschiedliche Tarifsysteme? Warum muss man neun Mal verhandeln? Das sind die Geheimnisse des österreichischen Föderalismus.