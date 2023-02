Risikobereitschaft und Rollenbilder: Der Lawinentod ist männlich

Ob diese überlegene Grundausstattung der Frauen angeboren ist oder mit Kultur und Erziehung zu tun hat? Dass gesellschaftliche Rollenbilder großen Einfluss haben, ist unbestritten. Frauen sind vorsichtiger unterwegs, stünden aber auch weniger unter gesellschaftlichem Druck. Befinden sie sich in einer Entscheidungssituation, hören sie genauer auf ihre Ängste. Ein Schlüssel zur Gefahrenprävention liegt für den Alpenverein darin, Unsicherheiten in der Gruppe offen anzusprechen und das als Stärke anzuerkennen. Etwa, indem auf einer Skitour regelmäßig Halt gemacht und die Beurteilung des weiteren Tourenverlaufs offen diskutiert wird. „Entscheidungen sollten auf Fakten und Grundregeln basieren, nicht auf dem Bauchgefühl“, so Larcher.

Warum trotz des Gefahrenbewusstseins die Risikobereitschaft immer wieder überwiegt, hängt auch mit den gesellschaftlichen Erwartungen an die Geschlechterrolle zusammen. Männer geraten in einer Entscheidungssituation mehr unter Druck als Frauen. Im Moment der Unsicherheit dominiert die Angst davor, sich seine Zweifel und Unsicherheit selbst einzugestehen.

Unter Druck

„Die Risikobereitschaft wird durch verschiedene Faktoren erhöht. Es sind etwa starke Emotionen wie Euphorie oder der Erwartungs- und Erfolgsdruck innerhalb einer Gruppe, die Menschen zu einem gesteigerten Risikoverhalten verleiten. Aber auch gefährliche Routine oder die Verlockung der seltenen Gelegenheit. Selbstreflexion und die Beobachtung, was in der Gruppe vorgeht, sind genauso wichtig, wie die Beobachtung von Gelände und Schneedecke“, empfiehlt Larcher. Mit dem Kursprogramm „risk'n'fun“ konzentriert der Alpenverein seine Bildungsarbeit seit vielen Jahren auf diesen Moment des Innehaltens in Risikosituationen, um dadurch auch geschlechterspezifische Rollenerwartungen zu reflektieren.

Der Alpenverein empfiehlt die "Stop or Go"-Methode oder skitourenguru.com als Entscheidungshilfen. Zusätzlich zur essentiellen Notfallausrüstung (Schaufel, Sonde und Lawinenverschüttetensuchgerät) spricht der Alpenverein eine Empfehlung für Airbag-Rucksäcke aus. Neben der funktionierenden Ausrüstung und der körperlichen Fitness kommt auch der sorgfältigen Tourenplanung eine entscheidende Rolle zu.