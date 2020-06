Rettungstrupp hat bereits Biwak 2 erreicht

Erstmals wurden am Montag der Öffentlichkeit auch Retter präsentiert, die bei der gefährlichen Krankenbergung mitgeholfen hatten. Für Christian Öhlinger aus Wolfsegg im Hausruck (OÖ) war es der erste derartige Hilfseinsatz. "Ich bin erst seit drei Wochen bei der Höhlenrettung, das Schwierigste für mich war im Vorfeld die Entscheidung, ob ich überhaupt in die Höhle hineingehen soll", erzählte der 32-jährige Pro-Mente-Mitarbeiter. Seit seinem 17. Lebensjahr verbringt er nahezu jede Woche am Berg. Außerdem ist er schon lang als Höhlenforscher – wenn auch nicht in 1000 Metern Tiefe – aktiv. "Ich wusste zwar, ich kann das, aber es war doch eine Überwindung", gestand er.

Öhlinger war zunächst für Sicherungsarbeiten im Abschnittsbereich zwischen Biwak 5 und 4 mitverantwortlich. "Als am Freitagnachmittag dann die Nachricht kam, dass die Bergung losgeht, war es für mich und die Kameraden eine Riesenerleichterung." Auf einmal sei eine enorme Energie in der Höhle zu spüren gewesen: "Wir waren alle froh, dass endlich etwas weitergeht."

Die Stimmung unter den verschiedenen Nationen sei nach wie vor hervorragend. "Die Italiener zum Beispiel sind nicht nur technisch hervorragend, sondern legen auch eine sehr entspannte Art an den Tag. Sie haben unten in der Höhle Bob Marley gehört, Kerzen angezündet und Zigaretten geraucht." So etwas helfe enorm dabei, den Stress abzubauen und die Strapazen ein wenig vergessen zu lassen. Öhlinger erzählte auch, dass die Geruchsbelastung unter Tag durch das fortwährende Verrichten der Notdurft schon deutlich zugenommen habe. "Bei so vielen Männern kann das schon ein wenig anstrengend werden", grinste er.