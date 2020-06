Rettungshund überlebte Giftanschlag nur knapp

Nach einem Einsatz am Mittwoch war Besitzerin Osmana O. am Abend noch mit ihm auf dem Abrichteplatz in Feldkirchen trainieren. Cello war fit und gut gelaunt, als sie ihn zum Ausruhen in seine Hundebox im Auto brachte. Als sie etwa eine Stunde später zurückkam, lag Cello regungslos da. „Er hat furchtbar gezuckt und konnte sich nicht richtig bewegen. Wir haben sofort gesehen, sein Leben ist an der Kippe“, schildert Staffelführerin Conny Friesser.

Sie brachten den Hund sofort zu Tierärztin Sabine Moser, die eine lebensgefährliche Vergiftung diagnostizierte. „Die Symptome deuteten auf einen Angriff im zentralen Nervensystem hin. So etwas verläuft meistens tödlich“, erklärt sie.

Bis zum Abend konnte das Tier soweit mit Infusionen stabilisiert werden, dass ihn seine Besitzerin über Nacht mit nach Hause nehmen konnte. Tierärztin Moser gibt Entwarnung: „Er ist jetzt außer Lebensgefahr, muss sich aber einige Tage sehr schonen.“ Unklar ist noch, ob das Nervengift einen dauerhaften Schaden angerichtet hat.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen Tierquälerei. In der Hundebox wurden kleine Körner sichergestellt. Die Reste wurden zur Untersuchung in ein Labor gebracht. Es dürfte sich mit großer Wahrscheinlichkeit um Schneckenkorn handeln, sagt ein Polizeisprecher.