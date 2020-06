Rettungsgasse bringt Rettern wenig

„Die Auswertungen der Leitstelle NÖ des Roten Kreuzes belegen, dass es zu keiner Zeitersparnis gekommen ist“, betonte Rudolf Eberhardt vom Roten Kreuz Leobersdorf (NÖ) bereits im Vorjahr. Einsatzfahrer bestätigen das hinter vorgehaltener Hand. „Es wäre aber falsch zu sagen, sie funktioniert gar nicht. Ein Mal geht das einwandfrei, das nächste Mal reversieren die Lenker und kommen uns scharenweise entgegen“, sagt Hermann Kollinger. Der Feuerwehrmann betreibt die Internetseite fireworld.at, wo Einsatzberichte gesammelt werden. Dort sind nicht funktionierende Notgassen zu finden, und auch manch Kurioses: „Eines vorweg: Die Rettungsgasse hat funktioniert, wahrscheinlich waren heute die Fahrer mit ,Grips‘ unterwegs“, steht etwa in einem Einsatzbericht der Schwechater Feuerwehr.

„In Wien ist es tageweise verschieden“, sagt Oberst Josef Binder von der Verkehrspolizei. „Wenn viel in der Zeitung steht, geht es meistens besser. Auf der Donauufer- oder Ostautobahn klappt es ganz gut, die A23 wird immer eine Ausnahme sein. Dafür klappt es am Gürtel und auf der Lände.“ Dabei gilt dort gar keine Rettungsgasse. Auch die Wiener Rettung freut sich laut Sprecher Ronald Packert, dass die Bereitschaft zum Platzmachen in der Stadt gestiegen ist.