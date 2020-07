Höhlenforscher bedankt sich via Videobotschaft

Am Schluss verlief die Rettungsaktion langsamer als erwartet: Weil sowohl der Verletzte als auch die Retter am Ende ihre Kräfte waren, mussten sie in der Nacht zum Donnerstag eine mehrstündige Pause einlegen. Um 5.30 Uhr ging es mit der letzten Etappe weiter. Die 100 Kilogramm schwere Trage wurde durch eine 180 Meter breite Steinhalle und über einen 200 Meter langen Schacht ins Freie gehoben stellenweise freischwebend, nur mit Muskelkraft der Helfer. Eine motorbetriebene Seilwinde einzusetzen, war an dieser engen Stelle nicht möglich: Stattdessen mussten sich die Retter mit ihrem ganzen Gewicht regelrecht in die Seile hängen, um die Trage als menschliche Gegengewichte in Bewegung zu versetzen.

"Wir sind diese letzte Phase bewusst bedächtig angegangen", beschrieb Klemens Reindl. "Wir wollten nicht in Euphorie verfallen und einen Rettungskollaps riskieren." Denn noch am Dienstag schien es, dass die Rettungsaktion früher beendet sein könnte als erwartet: Das vierte Zwischenlager in 500 Meter Tiefe wurde um Stunden früher erreicht als angenommen.

Die Bergeaktion begann am späten Nachmittag des 13. Juni: Da saß Westhauser bereits seit fünf Tagen mit schweren Schädelverletzungen in der Höhle fest. Gemeinsam mit drei Kollegen war er zu Pfingsten eingestiegen. Seit 2002 erforscht er die Gänge, von denen er einige sogar als Erster entdeckt hat.

Doch Höhlenforschung in dieser Dimension ist unberechenbar: Am 8. Juni wurde der Deutsche bei einem Steinschlag in 1000 Meter Tiefe am Kopf getroffen. Einer seiner Kollegen brauchte zwölf Stunden nach oben, um Hilfe zu holen. Der zweite Forscher blieb bei Westhauser.