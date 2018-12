Rettung aus der Luft: So hilft das Bundesheer

„Wenn die Einsatzzentrale alarmiert wird, können Helikopter in einer bis zwei Stunden Flugzeit überall in Österreich vor Ort sein. Natürlich benötigen wir davor eine gewisse Vorbereitungszeit, da wir uns auf einen mehrtägigen Einsatzohne Abstützung auf einen Flugplatz einstellen“, sagt Schinnerl. Bis jetzt war der Katastropheneinsatz in Kärnten und Osttirol mit 142 Flugstunden der längste im heurigen Jahr.

Mit großem Abstand folgt der Kampf gegen den Waldbrand in Hallstatt: 97 Stunden lang waren die Hubschrauber in der Luft und bekämpften Brand und Glutnester im steilen, unwegsamen Gelände. Bis zu 3000 Liter Wasser können die Black Hawks aufnehmen, die noch im Dienst stehenden Alouette III schaffen immerhin 500 Liter. Auch zum Erkennen von Glutnestern eignen sich die Helikopter ausgezeichnet – heuer waren sie bereits in vier Bundesländern im Brandbekämpfungseinsatz.

Da Einsätze solcher Art in das Aufgabenspektrum des Bundesheeres fallen, zahlt diese auch das Verteidigungsministerium.