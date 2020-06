Rettet den Krampus: "Der tut nix"

" Brauchtum soll schön sein und keine Angst machen", sagt Markus Friesacher, Präsident der Anifer Krampusse in Salzburg. Er führt ein strenges Regiment: Es darf weder geschlagen noch gejagt werden, Alkohol ist tabu. "Das Krampus-Kostüm darf nicht dazu missbraucht werden, Aggressionen inkognito auszuleben. Leider gibt es viele schwarze Schafe. Die bringen das ganze Brauchtum in Verruf", sagt er.

Seit 2012 veranstaltet er ein "Krampus-Angstbewältigungs-Seminar" mit Verhaltenstherapeutin Andrea Hammerer. Sie weiß: "Viele fürchten sich so sehr, dass sie in der Krampuszeit gar nicht mehr das Haus verlassen. Das ist ein ungesundes Verhalten, das man nur mit Konfrontation löschen kann."

Zu so einer Konfrontation ist es am Mittwochabend im " Hotel Friesacher" in Anif gekommen. Im Seminarraum haben sich etwa 40 Frauen eingefunden. "Wenn ich die Glocken höre, laufe ich schon davon", erzählt die 37-jährige Joz aus Singapur. Sie lebt seit vier Jahren in Salzburg. "Bei meinem ersten Krampuslauf habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe gedacht, die laufen eh nur vorbei und habe wie wild fotografiert. Auf einmal sind die auf mich zugestürmt. Ich war ganz allein", schildert sie aufgeregt.

Joanna, 24, ist als Kind von einem Krampus geschlagen worden. "Am schlimmsten sind aber die Masken", sagt sie. Die gleichaltrige Barbara hat es auch nicht leicht: Ihre Geschwister sind im Krampus-Verein. "Wenn sie sich ihre Kostüme anziehen, sperre ich mich in meinem Zimmer ein."