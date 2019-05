Requiem für Lauda: Tipps zur Anreise in die Wiener City

Das Programm zur feierlichen Verabschiedung Niki Laudas beginnt Mittwochfrüh: Gegen 7.50 Uhr soll Birgit Lauda den Helm auf den Sarg legen. Zwischen 8 und 11.30 Uhr können allgemeine Trauergäste den Dom betreten, um 12 Uhr endet schließlich die Aufbahrung. Eine zeitgerechte Anreise ist also empfehlenswert.

Grundsätzlich sei am heutigen Mittwoch in Wien mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen, erklärt Romana Schuster, Verkehrsexpertin beim ÖAMTC: „Viele Menschen starten bereits ins verlängerte Wochenende. Man darf außerdem nicht vergessen, dass bei Regen in Wien immer mehr Verkehr herrscht.“ Zudem sei der Stephansplatz anlässlich des Requiems im Bereich zwischen der Goldschmiedgasse und der Rotenturmstraße von 7.45 Uhr bis spätestens 14.30 Uhr gesperrt.