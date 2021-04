Rekordtag in Österreich: So viele Tests und Impfungen wie noch nie

Tag 410 in der Corona-Pandemie in Österreich - und es bewegt sich was. Wien impft seit Freitag bereits Über-65-Jährige, am Wochenende soll die Zwei-Millionste-Impfdosis verabreicht werden - und sogar die Zahl der Neuinfektionen geht langsam nach unten.

Bei den Tests wurde ein absoluter Höchststand verzeichnet: 76.482 neue PCR-Tests wurden von den Laboren in den vergangenen 24 Stunden ausgewertet. Das sind so viele wie noch nie. Erfreulich daran: Nur 3,53 Prozent davon waren positiv. Mit den 2.702 bestätigten Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden wurde der - freilich verhaltene - Trend der letzten Tage fortgeschrieben. Aktuell liegt Österreich bei einer 7-Tages-Inzidenz von 212. Zu Beginn des harten Lockdowns im Osten lag der Wert noch bei 260.

Auch die Impfkampagne nimmt langsam Fahrt auf. Seit am 27. Dezember der erste Stich inszeniert wurde, konnten noch nie so viele Impfungen verabreicht werden wie am Donnerstag. 65.932 Dosen wurden am Donnerstag verimpft. Alle 2,5 Sekunden eine. Und das, obwohl es zahlreiche Absagen von Terminen mit dem Vakzin von Astra Zeneca gibt - und die Länder diese Woche auch an der Lieferfront mit dem ungeliebten Impfstoff zu kämpfen hatten. Statt der zugesagten Dosen 50.900 Dosen wurde nicht eine einzige geliefert.