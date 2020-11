Rekonstruktion einer Wahnsinnstat

Die ersten panischen Anrufe erreichten die Polizei am Montag um 20 Uhr: In der Wiener Innenstadt fielen Schüsse. Neun Minuten später war Kujtim F. tot. Erschossen von der Polizei. Dass dies ausgerechnet der WEGA gelang, ist kein Zufall. Es ist jene Sondereinheit, die rund um die Uhr in Wien auf der Straße ist.

Dennoch – in diesen neun Minuten tötete der Terrorist vier Menschen, verletzte 23 weitere, darunter auch einen Polizisten. Mehrere Personen kämpfen in den Krankenhäusern noch um ihr Leben (siehe auch Geschichte unten).

Doch es hätte noch schlimmer kommen können. Kujtim F. hatte noch sehr viel Munition für seine Kalaschnikow und eine Pistole dabei. Bei der Hausdurchsuchung wurden zudem weitere Munitionsteile sichergestellt.

"Volle Kanne geballert"

Die ersten Schüsse gab der 20-Jährige in der Seitenstettengasse ab. Ein Augenzeuge saß da gerade mit einem Freund in einem Lokal im Bermudadreieck: „Der hat volle Kanne geballert, ich dachte, da dreht jemand wegen Corona durch und macht ein Feuerwerk. Dann habe ich gesehen, wie er bei einem Lokal gegen die Wand geschossen hat. Auch in der Lokaltüre gibt es Einschusslöcher. Er hat drei Menschen verletzt“, schildert der Lokalbesucher.

Drei weitere Tatorte befanden sich in unmittelbarer Nähe: Beim Ruprechtsplatz 1 erschoss Kujtim F. eine Frau, die als Kellnerin in einem bekannten Lokal beschäftigt war. Ein 21-jähriger Mann aus Korneuburg wurde am Fleischmarkt getötet, ein weiterer Mann am Franz-Josefs-Kai. Hier feuerte der Terrorist auch auf einen 28-jährigen Polizisten und traf ihn im Bein. Eine ältere Frau aus Deutschland starb im Wilhelminenspital, nachdem sie ebenfalls Schussverletzungen erlitten hatte.

Der Attentäter selbst wurde am Ruprechtsplatz zur Strecke gebracht – dort, wo er der Kellnerin das Leben genommen hatte.

Zeitgleich riegelten schwer bewaffnete Einsatzkräfte der WEGA immer weitere Teile des 1. Bezirks ab – auf der Suche nach potenziellen weiteren Tätern. Irgendwann waren alle Zufahrten in die Wiener Innenstadt gesperrt.